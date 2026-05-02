「韓国語、ちょっと勉強してみたい！」そう思って勉強を始めたのに、途中で挫折してしまう人も少なくありません。そこで今回は、『ゼロからわかる！ 楽しく続けられる！ 韓国語1年生』の著者で韓国旅行YouTuberとして活躍するハングルノート加藤さんに「勉強で挫折しやすい人の特徴」と「初心者でも絶対に挫折しない韓国語の勉強法」を聞きました。ワースト3なかなか上達しなくてあきらめてしまう韓国語の勉強で多くの人がつまず