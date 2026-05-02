＜メキシコ・リビエラマヤオープン2日目◇1日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞米国女子ツアーのメキシコ大会は、第2ラウンドが進行している。【写真】初々しい振り袖姿を披露する20歳の原英莉花日本勢は9人が出場。10位から出た勝みなみが、7バーディ・3ボギーの「68」をマークし、トータル7アンダー・3位タイに浮上している。今大会終了後に行われるリシャッフル対象者で、初日に「76」と出遅れた渋野日