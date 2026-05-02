猫の飼い主なら知っておくべき『新たな常識』4つ 猫に関する常識は、ここ数年で大きく変わりつつあります。これまで「仕方がない」とされていた病気も、新しい治療や対策が登場しています。こうした変化を知っておくことで、万が一のときの選択肢が広がります。 1.FIPは不治の病ではなくなるかもしれない 猫伝染性腹膜炎（FIP）は、以前はほぼ助からない猫にとっての不治の病でした。しかし近年は抗ウイルス薬を