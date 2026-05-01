「ヤクルト１６−５ＤｅＮＡ」（１日、神宮球場）ＤｅＮＡは、２０安打１６失点で惨敗。対ヤクルト戦は開幕から白星なしの６連敗となった。勝率も５割を切り、再び借金１に逆戻りした。先発の平良が誤算で、２回６失点で降板。救援陣も打ち込まれ、大量失点を許した。打線は、佐野が１試合２本塁打をマークするなど反撃を見せたが、及ばなかった。八回２死一、三塁では相川監督が投手の起用を避け、野手・柴田が登板。球