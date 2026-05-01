ロックバンド「ヤングスキニー」が1日、公式サイトを更新。ドラムス・しおんが8月15日に都内で開催を予定しているライブをもって、バンドを脱退すると発表した。同サイトで「この度、ドラムのしおんが8月15日(土)東京・SGC HALL ARIAKEにて予定しているライブをもって、ヤングスキニーを脱退することとなりました」と報告。「メンバー・スタッフ含め何度も話し合いを重ねた結果、しおん本人のこれからの人生や将来を尊重し今回