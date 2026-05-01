昨年8月には2年連続SONICMANIAオープニングアクトとして出演、MUSIC AWARDS JAPANの最優秀ダンス・エレクトロニック楽曲賞にもノミネートされた、双子の兄souta（Vo/Gt）と弟rent（Dr/Cho）によるミクスチャーロックデュオTyrkouaz（ティルクアーズ）。ソールドアウトとなった東阪ツーマンツアー”MULTI PLAY 3”東京公演のライブレポートが到着した。下北沢SHELTERが、まるで圧縮された熱量そのものになっていた。ぎゅうぎゅうの