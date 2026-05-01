（エスパルスドリームプラザから中継）（佐藤 優里 アナウンサー）私たちは今、静岡市清水区のエスパルスドリームプラザに来ています。こちらでは今「静岡お菓子フェア」が開催されているんです。カラフルでおいしそうなスイーツ、たくさんありましたね。（松浦 悠馬 気象予報士）また、ここでしか買えない限定品が目白押しなんですよね。（佐藤 優里 アナウンサー）そうなんですよね、午前中から開