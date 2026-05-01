日本バレーボール協会の川合俊一会長が1日、自身のインスタグラムを更新し、以前から抱えていた不調のため入院することを報告しました。川合会長は、病院のベッドに腰をかけた画像とともに、「今日から入院。かねてより胆石の痛みがありながら誤魔化してきたけど、酷くなったので手術することに。手術日が決まってからの1か月以上、食事制限が辛かった笑」とコメント。続けて「SVリーグの男子、そしてビーチバレーなど行けませんが