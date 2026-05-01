元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）は1日、金曜コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。この日の放送のパネル企画に解説役で出演した、芸能界屈指の鉄道好きお笑い芸人から寄せられた「マニアック情報」に、「何が面白いんですか？」と、とぼけながらコメントした。紹介された情報に大ウケで応じた元同局社員の玉川徹氏にも、「何が面白いんですか？」と、連続でとぼ