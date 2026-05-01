日本水泳連盟の倉澤利彰・競泳委員長が1日、東京都内で取材に応じ、8月のパンパシフィック選手権（米アーバイン）、9、10月の愛知・名古屋アジア大会の出場を「一身上の都合で辞退」と発表していた男子背泳ぎの松山陸（24＝ガスワン）について、代表活動中の行動規範違反があり、自ら辞退届を提出していたことを明かした。東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターでの日本代表練習公開の場で明かしたもので、「3月の