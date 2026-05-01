ＤＭＧ森精機は１日の取引終了後。２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を修正した。今期の売上高予想を従来の見通しから３００億円増額して５６５０億円（前期比９．７％増）、最終利益予想を４５億円増額して１５０億円（同３７．６％減）に引き上げた。グローバルで受注が拡大したほか、対ユーロで円安基調が継続したことを受け、想定為替レートを見直した影