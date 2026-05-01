ＡＫＢ４８の１９期生・花田藍衣（２０）が体調不良のために活動休止すると、グループの公式サイトで１日、発表された。サイトでは「ＡＫＢ４８メンバー花田藍衣ですが、体調不良のため本日５月１日（金）よりＡＫＢ４８の活動を休止し、休養させていただくことをご報告申し上げます」と報告。花田本人のコメントも記載され、「昨年１２月頃より、断続的に体調不良が続いており、万全な状態で活動することが難しく、本日より活