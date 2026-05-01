ノルウェー・ノーベル委員会は、今年のノーベル平和賞候補として計287件の推薦が受け付けられたと公式発表した。特に、2024年12月の非常戒厳事態を非暴力で阻止した「大韓民国の市民全体」が候補名簿に名を連ねる可能性が高まり、注目を集めている。ノーベル平和賞を主管するノーベル委員会のクリスティアン・ベルグ・ハルプビケン事務局長は30日（現地時間）、ロイターとのインタビューで、「今年のノーベル平和賞候補として、個