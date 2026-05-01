女優の中条あやみが4月29日、Instagramを更新し、出席したイベントの様子を公開した。「投稿で、中条さんはアパレルブランド『ラルフローレン』の日本上陸50周年を記念したパーティに参加したと報告しました。東京の迎賓館赤坂離宮で開かれたこのイベントでは、ブランドの創設者の半生を描いたドキュメンタリーを観たといい、《贅沢な時間でした》と書いています。この日の催しは、『ガラパーティ』と呼ばれる一層、格式高い