アニメ『響け！ユーフォニアム』黄前久美子役、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』アマテ・ユズリハ役などで知られる声優の黒沢ともよ（30）が1日、自身のXを更新し、第一子を出産したことを報告した。【画像】達筆な字！出産報告した黒沢ともよの直筆メッセージXでは「この度第一子を出産いたしました。母としての日々をかみしめながら役者としては変わらずに精進して参ります。今後ともよろしくお願いいたします」と伝えた。黒