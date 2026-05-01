ももいろクローバーZの百田夏菜子さんは4月30日、自身のInstagramを更新。猫耳付きニット帽をかぶった姿を公開しました。【写真】百田夏菜子の猫耳ニット帽姿「待って待ってかわいすぎる…」百田さんは4枚の写真を投稿。赤いリップを塗った口元や、チューリップモチーフのカラフルなネイルショットなどです。そして1枚目では、ピンク色の猫耳付きニット帽をかぶる姿を掲載。頬に手を添えて、カメラを真っすぐ見つめる表情が愛らし