北海道の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を焼却したとして死体損壊の疑いで逮捕された職員の男は、妻の遺体を車で運びこんだとみられることが新たにわかった。事件の影響で夏営業の開園を延期していた旭山動物園は、けさ開園し、朝から大勢の家族連れが訪れている。きのう死体損壊の疑いで逮捕されたのは旭山動物園の職員・鈴木達也容疑者。鈴木容疑者は3月31日、妻の由衣さんの遺体を動物園に運び込み焼却炉で焼いた疑いがもたれて