アメリカで国土安全保障省の予算が成立し、2月中旬から続いていた政府機関の一部閉鎖が解消されました。ジョンソン下院議長「予算案を可決することができました。とても重要なことです。これで国境警備と移民当局の業務が継続できます」国土安全保障省の予算は先月30日、アメリカの連邦議会下院で可決、トランプ大統領の署名を経て成立しました。これにより、2月中旬から続いていた政府機関の一部閉鎖は75日ぶりに解消しました。不