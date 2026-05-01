仏国際放送局ラジオ・フランス・アンテルナショナル（RFI）中国語版は4月30日、中国を旅行する日本人が激減していると報じた。記事は、日本の報道を引用し、「日本人の中国旅行は大幅に減少しており、日本人客は9割減となっている。これは、昨年11月の高市首相による台湾に関する発言で日中関係が悪化した影響の可能性がある」と指摘。また、「航空便の減少や燃料価格の上昇も観光業に打撃を与えている」と伝えた。記事によると、