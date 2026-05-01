もちもちと弾力のある感触が魅力的な、特大のアザラシクッション。パパさんから贈られると早速、猫さんたちが寝心地を良くするための行動に…？ 話題となっている投稿は記事執筆時点で1.4万回再生を突破し、「みんな可愛い」「これがほんとのベッドメイク」「目つきがどんどん悪くなっていくw」といったコメントが寄せられています。 【動画：特大アザラシクッションを猫たちにあげた結果→翌日の様子を見てみると…想像以