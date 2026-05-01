もちもちと弾力のある感触が魅力的な、特大のアザラシクッション。パパさんから贈られると早速、猫さんたちが寝心地を良くするための行動に…？

話題となっている投稿は記事執筆時点で1.4万回再生を突破し、「みんな可愛い」「これがほんとのベッドメイク」「目つきがどんどん悪くなっていくw」といったコメントが寄せられています。

【動画：特大アザラシクッションを猫たちにあげた結果→翌日の様子を見てみると…想像以上に『微笑ましい行動』】

大きなもちもちクッション

YouTubeチャンネル『Pastel Cat World』に投稿されたのは、特大クッションをプレゼントした翌日の先輩猫「ボス吉」くんと「さくら」ちゃん・「あずき」ちゃん姉妹の姿を捉えた動画です。

もちもち好きなボス吉くんに贈られた、まるまるとした大きなアザラシさん。里帰り中(普段は別居中のママさんのお家)の姉妹も気に入ったようで、翌日も朝から遊んでいる姿が見られたのだといいます。

姉妹とアザラシさん

ニャンプロを一戦交えてからも、すぐに戻ってきたふたり。あずきちゃんが尾びれや後ろ足にカミカミケリケリとじゃれつく一方、さくらちゃんは上に乗ってくつろぎ、すでに姉妹それぞれの楽しみ方を見つけていたのだそうです。

パパさんが促すとあずきちゃんも隣に乗ってくれたそうで、姉妹が並んだ姿はまた格別な可愛さ。10キロもの重みを支えるアザラシさんはぎゅむっとしていますが、パパさん曰く「潰れる事で寝心地の良いベッドになる」とのことで、猫さんたち自身で作るなんてわくわくします。

後は任せろ！

姉妹の滞在時間も残りわずかとなり、あずきちゃんは時々様子を見に来ていたボス吉くんと秘密特訓へ。驚くことにさくらちゃんはなんと1時間半も乗り続けていたそうで、おかげさまでアザラシさんも味のある表情になってきたようです。

その後、送り届けた姉妹と涙のお別れをしてきたパパさんが帰宅してしばらくすると、「仕上げは任せろ」とばかりにひとり黙々とアザラシさんをふみふみするボス吉くんの姿が。次の里帰りまでには、きっと素晴らしい寝心地になっているのでしょうね。

投稿には「アザラシちゃん大人気！」「ふたり一緒に乗っていると、もっと可愛い」「あずさくちゃんが二人乗ると流石に重そうね」「暫しのお別れ寂しいですね」「匠の職猫ボス吉の腕の見せ所に期待」「ボス吉さんほどよくふみふみお願いします♡」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『Pastel Cat World』では、ボス吉くんたちの日常の様子が投稿されています。あずきちゃんとさくらちゃんの子猫時代や、アザラシさんとの初対面の様子なども観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「Pastel Cat World」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。