浜松市はプレミアム付商品券の発行を発表し、5月1日から購入の受け付けを始めました。浜松市が発行するプレミアム付商品券は3000円で6000円分の買い物が可能で、浜松市に住民登録がある市民が1人3口まで申し込みできます。ウェブの申し込みフォームで5月1日から購入の受け付けが始まり、22日までが期限です。発行総数は80万口で、このうちデジタル商品券が40万口、紙の商品券が40万口となっています。コールセンタ