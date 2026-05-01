エジプト出身のタレント、フィフィ（50）が1日までに自身のSNSを更新。尖閣沖の中国船の動きに対する海上保安庁の対応に言及した。4月29日午前0時20分ごろ、沖縄県・石垣島北方の排他的経済水域（EEZ）で海洋調査をしていたとみられる中国船がEEZを出た。同8時35分ごろには、尖閣諸島沖のEEZで、中国の別の海洋調査船がパイプのような物を海中に下ろしているのが確認され、海上保安庁の巡視船が中止を要求している。第11管区