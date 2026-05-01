『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが5月1日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】「保冷剤はそのまま可燃ごみ（地域によって不燃）」「中身は高吸収性ポリマーなので、資源になりません」 【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは「これからの季節は保冷剤を貰うことが多くなると思います。」「保冷剤はそのまま可燃ごみ（地域によって不燃