西暦の横に「令和8年・平成38年・昭和101年」と3つの元号がずらり。2026年のカレンダーに記されていた“親切すぎる”表記が、Threadsで話題になっています。「めちゃめちゃ親切（笑）」「初めて見た」といった声が相次ぎ、9000件を超える“いいね”が集まりました。【写真】西暦と元号の年数がひと目で分かるスグレモノ投稿したのは、SNSで日常のひとコマを発信している、はるかさん（@haruka4123）。夫が取引先からもらってきたカ