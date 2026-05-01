【連載】人生を変えた「恩師」を語るFrom佐藤勇人toイビチャ・オシム（中編）◆佐藤勇人・前編＞＞オシムとの出会い「挨拶を拒否。あの時はちょっとざわついた」イビチャ・オシム監督がジェフユナイテッド市原・千葉にもたらした衝撃は、ピッチ上の結果だけではなかった。独創的かつ難解なトレーニング、そして一切の妥協を許さない峻烈な指導。それらは低迷していたクラブを劇的に変貌させ、選手一人ひとりの内面にまで革命を起