東京・大田区で住宅など5棟を焼く火事が発生し、火元とみられる住宅から性別のわからない遺体がみつかりました。【映像】消火活動の様子（実際の映像）午前2時ごろ、大田区東六郷の住宅街で「家が火事です」と通報がありました。消防によりますと、ポンプ車などおよそ40台が出動し、火はおよそ3時間後にほぼ消し止められましたが、この火事で少なくとも住宅3棟と店舗などが入るビル2棟、あわせて320平方メートルが焼けました