女優の佐藤仁美（４６）がイメチェン姿を披露した。１日までにインスタグラムを更新し「あ髪切りましてん」とつづった佐藤。毛先がくるんと外ハネしたボブヘアの近影をアップした。太眉のメイクで顔の印象も違うように見える。フォロワーは「そんなに綺麗やったけ？姐さん」「めちゃめちゃかわいい」「可愛い過ぎです」「似合ってますよ」「どタイプ」などの声を寄せた。佐藤は２０１８年に「ＲＩＺＡＰ」に挑戦し、３か