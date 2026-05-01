資料瀬戸大橋 JR西日本は、強風が見込まれるため１日の昼ごろからJR瀬戸大橋線で計画運休を実施すると発表しました。 計画運休を実施するのは、 【マリンライナー】27号～56号児島駅～高松駅間で運転取りやめ ※岡山駅～児島駅間は運転 【しおかぜ】11号、13号～23号、24号、26号岡山駅～宇多津駅間で運転取りやめ ※高松駅～松