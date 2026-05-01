1ドル＝160円台となり「スーパー円安」がまた現実味を帯びている。ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）によると、29日（現地時間）のニューヨーク外国為替市場で一時1ドル＝160円48銭をつけ、2024年7月以来の円安ドル高水準となった。30日午後4時30分（日本時間）時点でも1ドル＝160円49銭前後で取引され、円安ドル高が続いている。1ドル＝160円は日本政府が為替防衛ラインと見なしている区間だ。2024年に日本円がこの水準ま