― ダウは790ドル高と6日ぶりに反発、好決算を発表したキャタピラー が牽引、NASDAQとS&P500は最高値更新 ― ＮＹダウ 49652.14 ( +790.33 ) Ｓ＆Ｐ500 7209.01 ( +73.06 ) ＮＡＳＤＡＱ 24892.31 ( +219.07 ) 米10年債利回り4.372 ( -0.057 ) ＮＹ(WTI)原油105.07 ( -1.81 ) ＮＹ金 4629.6 ( +68.1 ) ＶＩＸ指数16.89 ( -1.92 ) シカゴ