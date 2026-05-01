1日12時間、厨房に立ち続ける。300人分のトンカツを揚げ終えた頃には、ギターを握る余力すら残っていなかった。それでも成田昭次は、音楽を手放さなかった。男闘呼組の再始動を見据え、仕事と音楽の両立にこだわり続けた日々。過酷な現場の中で、彼は何を支えに歩み続けたのか。※本稿は、成田昭次『人生はとんとん―成田昭次自叙伝―』（集英社）の一部を抜粋・編集したものです。社員寮で過ごした生活が音楽業界復帰への準備期間