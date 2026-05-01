木南晴夏が主演を務めるドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第4話が30日に放送。あゆみ（木南）がKei（高杉真宙）に真実を伝える場面に反響が集まっている。【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第4話真剣な表情で料理をするKei（高杉真宙）本作は、“恋愛”×“料理”をテーマにした大人のファンタジック・ラブストーリー。誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦が、モラハラ夫から