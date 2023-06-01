前哨戦の阪神大賞典を制したアドマイヤテラは過去最多13勝を挙げる3番枠を引き当てた。藤本助手は「内枠は本当にいいと思います。ここなら脚をためて運べるし、枠に関して言うことはない」と歓迎した上で、「しっかり調整できている。ここを目標に仕上がりはいい」と順調ぶりをアピールした。当レースで最多8勝を誇る武豊とのコンビ継続で挑む。