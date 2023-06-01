２５日、上海市郊外にある中国農民画村。（上海＝新華社配信）【新華社上海4月30日】中国上海市郊外の金山区楓芤（ふうけい）鎮にある農民画の制作、展示、交流、継承を一体化した国内初の特色ある文化村落「中国農民画村」で25日、開村20周年のイベントが開かれた。楓芤鎮中洪村では1970年代、著名芸術家の程十髪（てい・じゅうはつ）氏、韓和平（かん・わへい）氏、汪観清（おう・かんせい）氏らが農村の日常を