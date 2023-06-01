「2026年、酒井若菜の今」を写した永久保存版の一冊俳優・酒井若菜（45）が、芸能デビュー30周年を記念した写真集を、自身のデビュー日である7月1日（水）に講談社より発売。【動画】酒井若菜出演「マイ・ワンナイト・ルール」台湾を舞台に、あたたかな風が吹く田舎道、国内最大の湖を見下ろすラグジュアリーホテルの一室、人々が行き交う都心の交差点など、豊かな風景に身を委ねるようにして写した、飾ることのない「酒井若菜の今