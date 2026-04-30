消防車両のイメージ30日午後5時50分ごろ、北海道北見市田端町の住宅で「黒煙が大量に出ている」と近隣住民から119番があった。地元消防によると、2階建て住宅から出火し、焼け跡から性別不明の2人の遺体が見つかった。他に80代男性が病院に搬送されたが、意識はあるという。北見署によると、この住宅に住む少なくとも3人と連絡が取れていない。署は身元の確認を進めるとともに、出火原因を調べる。