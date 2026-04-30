鈴木福×あのW主演、ドラマ「惡の華」（毎週木曜深夜24時放送）が話題を呼んでいる。原作は2009年9月より「別冊少年マガジン」（講談社）誌上で連載され、電子コミックを含め全世界で累計発行部数325万部を突破、アニメや映画、舞台などさまざまなメディアミックスが展開されてきた伝説漫画。作者は、本作をはじめ「血の轍」など思春期の鬱屈感や心の闇をえぐるように描く漫画家・押見修造。同作に込められた思い、創作の原動力と