◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（３０日・東京ドーム）巨人は中川皓太投手、船迫大雅投手の継投で７回を０封に封じた。中川は１―０の７回に先発・ウィットリーの後を受けて２番手でマウンドへ。まずはこの回の先頭の４番・坂倉を１球で二飛。５番・野間はフォークで遊ゴロ。６番・勝田のゴロを一塁手・増田陸がエラーして走者を出し、７番・平川には中前安打。ここで阿部監督がマウンドへ足を運んだ。２死一、二塁でスイ