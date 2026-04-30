おととし7月、山鹿市に住む元同僚の女性を殺害した罪などに問われた男の裁判で、福岡高等裁判所は、男の控訴を棄却しました。 山鹿市の園村圭司被告(53)はおととし7月、元同僚の女性(当時58)の自宅に侵入し、催涙スプレーを吹きかけた上、首を締めて殺害したとして、殺人の罪などに問われています。 裁判の争点は、園村被告に殺意があったかどうかで、一審の熊本地裁では「少なくとも3分間、首を圧迫したと考えられ、危険