イタリアバレーボール連盟（FIPAV）は28日、2026年度の女子イタリア代表の登録メンバー36名を発表した。 フリオ・ベラスコ監督率いる女子イタリア代表は、2024年のパリオリンピック（パリ五輪）で優勝。2025年のVNLと世界選手権でも優勝を果たし、FIVB世界ランキング1位につけている。 ベラスコ監督はAチームとBチームという2チーム構成でメンバーを発表。Aチームのメ