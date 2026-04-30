イタリアバレーボール連盟（FIPAV）は28日、2026年度の女子イタリア代表の登録メンバー36名を発表した。

フリオ・ベラスコ監督率いる女子イタリア代表は、2024年のパリオリンピック（パリ五輪）で優勝。2025年のVNLと世界選手権でも優勝を果たし、FIVB世界ランキング1位につけている。

ベラスコ監督はAチームとBチームという2チーム構成でメンバーを発表。Aチームのメンバーには、パリ五輪でMVPに輝いたオポジットのパオラ・エゴヌ（ミラノ）や、関菜々巳が所属するブスト・アルシィーツィオのジョセフィーヌ・オボッサらが選出されている。

なお、VNL2026に登録する30名の選手リストは5月13日に発表するということだ。

■2026年度女子イタリア代表メンバー

■チームA





▼セッター

カルロッタ・カンビ

アレッシア・オッロ

チデラ・エゼ





▼リベロ

イラリア・スピリト

エレオノーラ・フェルシーノ

イレニア・モーロ





▼オポジット

メリット・アディグエ

パオラ・エゴヌ

ジョセフィーヌ・オボッサ





▼アウトサイドヒッター

アリーチェ・タナセ

ステラ・ネルビーニ

ミリアム・シッラ

ラブス・オモルイ

ガイア・ジョバンニーニ

エカテリーナ・アントロポワ





▼ミドルブロッカー

デニーゼ・メリ

ダリラ・マルケジーニ

リンダ・ヌワカロール

サラ・ファール

アンナ・ダネーシ

リンダ・マンフレディーニ





■チームB



▼セッター

アーシア・ボネッリ

フランチェスカ・スコラ





▼リベロ

フェデリカ・ペローニ

サラ・パネトーニ





▼オポジット

ジョルジャ・フロシーニ

ビント・ディオプ





▼アウトサイドヒッター

アレッシア・ボルゾネッティ

アリーチェ・ナルド

ヴァレリア・バッティスタ

ベアトリーチェ・ガルディーニ

アンナ・ピオヴェザン





▼ミドルブロッカー

カーチャ・エックル

サラ・カルーゾ

ベロニカ・コスタンティーニ

イスラム・ガンナール



