世界ランク1位の女王イタリアがメンバーを発表！ABの2チームで構成
イタリアバレーボール連盟（FIPAV）は28日、2026年度の女子イタリア代表の登録メンバー36名を発表した。
フリオ・ベラスコ監督率いる女子イタリア代表は、2024年のパリオリンピック（パリ五輪）で優勝。2025年のVNLと世界選手権でも優勝を果たし、FIVB世界ランキング1位につけている。
ベラスコ監督はAチームとBチームという2チーム構成でメンバーを発表。Aチームのメンバーには、パリ五輪でMVPに輝いたオポジットのパオラ・エゴヌ（ミラノ）や、関菜々巳が所属するブスト・アルシィーツィオのジョセフィーヌ・オボッサらが選出されている。
なお、VNL2026に登録する30名の選手リストは5月13日に発表するということだ。
■2026年度女子イタリア代表メンバー
■チームA
▼セッター
カルロッタ・カンビ
アレッシア・オッロ
チデラ・エゼ
▼リベロ
イラリア・スピリト
エレオノーラ・フェルシーノ
イレニア・モーロ
▼オポジット
メリット・アディグエ
パオラ・エゴヌ
ジョセフィーヌ・オボッサ
▼アウトサイドヒッター
アリーチェ・タナセ
ステラ・ネルビーニ
ミリアム・シッラ
ラブス・オモルイ
ガイア・ジョバンニーニ
エカテリーナ・アントロポワ
▼ミドルブロッカー
デニーゼ・メリ
ダリラ・マルケジーニ
リンダ・ヌワカロール
サラ・ファール
アンナ・ダネーシ
リンダ・マンフレディーニ
■チームB
▼セッター
アーシア・ボネッリ
フランチェスカ・スコラ
▼リベロ
フェデリカ・ペローニ
サラ・パネトーニ
▼オポジット
ジョルジャ・フロシーニ
ビント・ディオプ
▼アウトサイドヒッター
アレッシア・ボルゾネッティ
アリーチェ・ナルド
ヴァレリア・バッティスタ
ベアトリーチェ・ガルディーニ
アンナ・ピオヴェザン
▼ミドルブロッカー
カーチャ・エックル
サラ・カルーゾ
ベロニカ・コスタンティーニ
イスラム・ガンナール