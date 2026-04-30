ルノー5 E-テックと実質的には双子のきょうだい日産の小さなハッチバック、マイクラ（旧マーチ）は、重要な役割を担ってきた。信頼性やコスパの高さを初代から叶え、欧州市場では日本車の定評を築くのに貢献。2代目は英国でも生産され、日産の人気を支えた。【画像】丸目ボディと上質内装で違いアピール日産マイクラ（旧マーチ）サイズの近いEVは？全158枚21世紀の3代目も、魅力的だった。上品にカーブを描いたスタイリング