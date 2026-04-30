「匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）」が高齢者などを闇バイトの実行役として使い捨てにし、e‑Taxの仕組みを悪用して全国の税務署から多額の国税還付金をだまし取っていたことが、FNNの取材で分かった。制度の「性善説」を逆手に取った巧妙な手口と、犯罪と気付かないまま巻き込まれていく人々の実態に迫った。相次ぐ「e-Tax詐欺」2024年11月、捜査員に囲まれ高知の空港に降り立った、横浜市の自称IT関連業、盛海斗被