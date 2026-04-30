Photo: Daisuke Ishizaka 目がさめた。微睡みのなか、カーテン越しに入る光は控えめだ。「今日の天気はどうかな」。そう思って、枕元のスマホを手に取る。ロックを解除し、天気予報のアプリをタップする。そこまではよかったんだ。 Photo: Daisuke Ishizaka けれど、画面の通知アイコンが目に入る。友人からの