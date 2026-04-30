３０日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３３５．３１ポイント（１．２８％）安の２５７７６．５３ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１２３．７７ポイント（１．４１％）安の８６８１．８３ポイントと反落した。売買代金は２９１５億５２７０万香港ドル（約５兆９７３９億円）に拡大している（２９日は２５８２億８０８０万香港ドル）。投資家のリスク回避スタ