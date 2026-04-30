シンガー・ソングライター渡辺真知子（69）が30日、インスタグラムを更新し「久しぶりの高田みづえさん」と、元歌手の高田みづえさん（65）とのツーショットを披露した。高田さんは、元大関若嶋津で元二所ノ関親方の夫・日高六男（ひだか・むつお）さんが肺炎のため69歳で亡くなったばかり。渡辺は「先月、元大関の若嶋津さんを見送ったばかり。小さな身体が痛々しい。宏美さんが50周年コンサートに招待して私を座席の隣りにしまし