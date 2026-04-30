どんどん増えて育てるのが楽しくなる【画像で見る】フリフリした見た目にも癒される「サニーレタス」栽培使わない野菜の芯など、捨ててしまう切れ端をもう一度を楽しむことを「リボーンベジタブル」、略して「リボベジ」と言います。もちろん育った部分はしっかり食べられるので、家計にも優しい！今回お伝えするのは、簡単に栽培できてさまざまな料理に使えるサニーレタスの育て方のコツです。そらべジガーデンハックさん教えてく