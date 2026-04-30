一度使った野菜を再生！節約にもつながる「サニーレタス」栽培のコツ
【画像で見る】フリフリした見た目にも癒される「サニーレタス」栽培
使わない野菜の芯など、捨ててしまう切れ端をもう一度を楽しむことを「リボーンベジタブル」、略して「リボベジ」と言います。もちろん育った部分はしっかり食べられるので、家計にも優しい！今回お伝えするのは、簡単に栽培できてさまざまな料理に使えるサニーレタスの育て方のコツです。
教えてくれたのは…
▷そらべジガーデンハックさん
■リボベジを成功させる3つのポイント
POINT1 日の当て過ぎには要注意！
植物を育てるときは「日当たりが大事」と思いがち。でも、リボべジは？ 「日の当て過ぎは水が温かくなり過ぎて、根腐れを起こす原因になります。水耕栽培のリボべジの場合はシンクの横など日陰になる場所がおすすめです」（そらべジガーデンハックさん）
シンクの横がベストポジション！
POINT2 少量の水を2日に1回替える
日の当て過ぎとともに、水のあげ過ぎも根腐れのもと！ 「水は野菜の底に少しつくくらいの少量が適量です。多すぎると根が腐りやすくなります。また水替えは2日に1回くらいを目安にし、根が出てきたら4日に1回でOK」
POINT3 めでるのは大事。でも手のかけ過ぎには気をつけて！
毎日、育つ野菜がうれしくて、つい水をあげたり、場所を動かしたりしたくなります。でもちょっと待って！ 「植物にも愛情は伝わります。でも水や日の光が過剰になると枯れてしまうので、手のかけ過ぎには気をつけて」
■リボベジに必要な道具
これさえあれば始められるマストアイテム
浅めのお皿
土を使わずに水だけで育てるリボべジの場合、必要な水はほんの少し。そのため、浅めのお皿が1つあれば、大体どんな野菜でも育てることができます。
あると便利な道具
透けて見えると気分が上がる透明カップ
使用後の透明カップもリボべジに活用できます。中身が見えることを生かして、ハイドロボール（水はけのよくなる玉状の園芸グッズ）などを入れてもオシャレ。
野菜を支えるようじ
深いカップを使うときには、野菜が水につかり過ぎないように、3方向からようじを3本刺して、野菜を水から浮かせて育てるのがおすすめ。
■どんどん増えるから楽しい！サニーレタスの育て方
大きさも彩りもお弁当にピッタリなミニサイズ。増えるとフリフリしたかわいい緑のお花みたい♡
STEP1 葉を数枚むき芯から1cmのところで切る
芯が見えてくるまで、葉を数枚むきます。芯が出てきたら、芯から1cmほどのところを包丁でカット。
STEP2 芯を0.5cmほど水につける
芯が見えているかを確認し、浅いお皿に芯を立てます。底だけを水につけるように約0.5cm分の水を加えましょう。
ライターYがやってみた！
「4〜5日目から葉が伸びてきて、2週間後にはこんなにフリフリの葉っぱが！ 成長する姿に気分が上がります♪」
＊ ＊ ＊
本格的な園芸用品がなくても気軽に始められるサニーレタスのリボベジ。育ったらちょっと食事にグリーンが欲しい時にすぐに使えて便利ですね。
撮影／布川航太 編集協力／山本美和