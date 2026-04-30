「パンサー」の尾形貴弘の妻でブロガーの尾形あいさんが「突然左手の痙攣（けいれん）が止まらなくなって…」と症状を明かした。３０日までに自身のブログを更新し「突然左手の痙攣が止まらなくなってめちゃくちゃこわくて、最近左がピクピクしたりすることも多かったし、今病院へ行ったら過労・睡眠不足・ストレス・脱水・カフェインの取りすぎなどで起きているっていわれて！！」と医師から言われたことを伝える。フォロワ